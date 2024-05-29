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Молдавский политик заявил, что Запад готовит из страны площадку для войны

Политик Шор: Запад поставил в Молдавию оружие на $500 миллионов

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Максим Блинов/РИА Новости

За последние шесть месяцев западные страны поставили в Молдавию оружие на $500 млн. Об этом на пресс-конференции оппозиционного блока «Победа» рассказал молдавский политик Илан Шор, его цитирует ТАСС.

«Я знаю, что за последние шесть месяцев в Молдову ввезли оружие на полмиллиарда долларов. <...> Запад, как всегда, любит создавать площадки для войны не своими руками», — заявил Шор.

По его словам, к такой судьбе западные страны готовят и Молдавию, несмотря на то, что в республике проживают всего порядка 1,8 млн человек, большая часть из которых пенсионеры.

25 мая власти Молдавии запросили у России экстрадицию Илана Шора.

28 мая Шор сообщил, что оппозиционный блок «Победа» 9 июня проведет второй съезд в Москве на фоне гонений со стороны проевропейского правительства в Кишиневе.

Ранее Шор заявил, что хочет стать премьером Молдавии.

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