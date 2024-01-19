Пьяный москвич устроил дебош в аэропорту и разбил стеклянную дверь

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту и разбил стеклянную дверь. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово, сообщили в ведомстве. На выходе №10 терминала «А» 60-летний москвич, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош. Мужчина агрессивно себя вел и нецензурно выражался.

Сообщается, что россиянин ударил ногой по стеклянной двери. В результате она разбилась. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Кольцово задержали пьяную женщину, которая не смогла улететь в путешествие из-за скандала. Перед посадкой в самолет она употребляла спиртные напитки и устроила дебош.

Ранее подросток-дебошир избил родственника на борту самолета и сорвал рейс.