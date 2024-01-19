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В Подмосковье завели уголовное дело из-за поджога дома участника спецоперации

Уголовное дело завели из-за поджога дома участника СВО в подмосковной Истре

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по данным из социальных сетей о поджоге дома участника специальной военной операции в городе Истра в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по информации об умышленном поджоге дома участника спецоперации и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи», — утверждается в публикации.

По предварительной информации, в январе 2024 года дом военнослужащего намеренно подожгли. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, предполагает следствие, в 2023 году директор управляющей компании, где ранее работал участник СВО, требовал от него ежемесячной денежной выплаты якобы в счет долга, оказывая при этом давление на его семью.

До этого старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщала, что в кафе в Чехове иностранцы избили участника спецоперации во время ссоры, на них завели уголовное дело.

Ранее в Реутове возбудили дело в отношении иностранца, который избил участника СВО.

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