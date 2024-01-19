Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья получил девять лет колонии

Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова судьи.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей», — огласил судья.

Фалилеев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в феврале 2022 года.

Утверждается, что бывший чиновник получал деньги от представителей преступного сообщества «Первомайские» и собственников крупного торгового центра «Восток» за покровительство и уход от проверок. Также под статью попал и бывший заместитель экс-прокурора Андрей Турбин.

Владимир Фалилеев руководил прокуратурой Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Фалилеев был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ.

Ранее на Сахалине сбежавший из части в ДНР военный получил шесть лет колонии.