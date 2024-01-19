Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку

По причине технической неисправности самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Кемерово, был вынужден совершить посадку в аэропорту Новосибирска. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, это произошло в пятницу.

В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, а 179 пассажиров ожидают завершения рейса из Шереметьево в Кемерово.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия для защиты прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.

До этого самолет «Аэрофлота» сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии. Пилоты Boeing 737-800 столкнулись с сильным ветром перед посадкой в пункте назначения и стали заходить на второй круг, но в этот момент в самолет дважды ударила молния. В результате лайнер не получил каких-либо повреждений, однако экипаж уже ушел на запасной аэродром — Толмачево.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.