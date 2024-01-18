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День федеральной территории «Сириус» открылся на выставке «Россия»

На выставке «Россия» представили новую модель образования «Сириуса»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» стартовал День федеральной территории «Сириус», в рамках которого председатель совета Елена Шмелева рассказала о будущих проектах, сообщает пресс-служба «Сириуса».

В этом году в «Сириусе» создадут единую систему сопровождения выпускников, которая поможет собрать востребованные проекты и выстроить индивидуальную траекторию развития и самореализации.

Также Елена Шмелева рассказала о строительстве концертного комплекса, который за 30 минут может трансформировать сцену под разные форматы выступлений.

Кроме того, в этом году на территории «Сириуса» пройдет всемирный фестиваль молодежи, первый климатический саммит БРИКС и национальный молодежный фестиваль студенческих спортивных лиг.

Елена Шмелева добавила, что по поручению президента России Владимира Путина на базе президентского лицея «Сириус» заработал международный центр в области экологии и вопросов изменения климата, в котором будут обучаться не менее 5 тыс. человек. Одним из наиболее значимых проектов станет программа «Озеленение школ», в рамках которой дети, родители и педагоги смогут принять участие в благоустройстве федеральной территории.

В центре откроют лаборатории, оранжерею, ботаническую экспозицию, музей палеонтологических находок и минералов, а также гербарный фонд с коллекциями растений.

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