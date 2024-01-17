В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошли лекции ученых-генетиков

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» в рамках Недели генетики прошли научно-популярные лекции генетиков из Центра полногеномного секвенирования, сообщается на сайте компании.

Научный сотрудник центра Алина Демкина прочитала лекцию «Как прочитать геном». Она рассказала посетителям павильона о строении молекулы ДНК, генома, а также различных методах расшифровки наследственного материала. Так, слушатели, например, узнали, что все люди на 99,9% генетически идентичны, а различия определяют лишь 0,1% генома. Кроме того, им рассказали, что для полного копирования своего ДНК клетке организма человека требуется около 8 часов, а в геноме человека около трех миллиардов пар оснований.

В свою очередь, сотрудник центра, биостатистик и специалист по анализу данных Александра Иванова провела лекцию «Биоинформатик – профессия будущего». В ней она продемонстрировала особенности и сферы применения данной научной специальности, а также рассказала о том, как образ жизни человека замедляет или ускоряет процесс старения.

В рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» посетители могут ежедневно участвовать в тематических квизах о генетике. Кроме того, в кинозале павильона по несколько раз в день демонстрируется ролик о Центре полногеномного секвенирования, в котором Северинов рассказывает о работе этой уникальной научной организации и ее значении для обычного человека, а также дальнейших планах и разработках. Центр действует при поддержке НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с Правительством РФ по программе развития генетических технологий.

В пятницу, 19 января в павильоне состоится презентация генетической программы «100 000+Я». Инициативы направлена на прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний. Также в ее рамках ведется разработка новых подходов к терапии заболеваний и создании соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке «Роснефти».

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.