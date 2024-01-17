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Россиянам рассказали, как правильно есть личи

ОСН: личи нужно очистить и освободить от косточки

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Shutterstock/FOTODOM

Личи («Драконий глаз») — плод вечнозеленого растения, растущего в Китае, Северной Индии, Таиланде, Южной Африке и других странах. Журналисты Общественной службы новостей выяснили, как правильно употреблять этот косточковый фрукт.

Сперва плоды необходимо помыть, затем сделать небольшой надрез и снять кожуру длинными полосками. После этого нужно надрезать мякоть и удалить косточку.

Уточняется, что личи можно есть в свежем виде, а также приготовить напитки или десерты. По словам экспертов, фрукт хорошо сочетается с жасминовым чаем.

При выборе плодов специалисты советуют обращать внимание на их цвет. Он должен быть розово–красным. Кожура при этом должна быть целой, без повреждений, вмятин и пятен.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого назвала самый эффективный способ обработки фруктов перед употреблением. По ее словам, фрукты, ягоды и зелень нужно замачивать в холодной воде, чтобы избежать отравления.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи и фрукты можно вырастить на подоконнике в квартире.

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