Из-за коммунальной аварии в Новосибирске без тепла остались 200 домов

Из-за коммунальной аварии в Новосибирске без тепла осталось 200 домов. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Авария произошла на ул. Петропавловской в Ленинском районе города. О ней ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На текущий момент в зоне отключения 200 домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты предпринимают необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40-50.

Также стало известно, что пять человек пострадали после прорыва на теплотрассе в Новосибирске, они обратились за врачебной помощью. В ведомстве сообщили, что в связи с аварией на теплотрассе медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.

На этой неделе прорыв теплотрассы произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде. В результате аварии асфальт залило кипятком, в люк провалился автомобиль, пострадали 11 человек.

Ранее лицей в Орле затопило кипятком после аварии в котельной.