Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать для покупки подержанное авто

В России отмечается рост цен на подержанные автомобили. По мнению автоэксперта Владимира Сажина, это связано с необходимостью покрывать растущие издержки. При выборе такой машины он посоветовал в первую очередь проверить ее в автосервисе, подчеркнув, что вероятность покупки ни разу не битого авто крайне мала.

«Если машина была битая — ничего страшного, главное проверить, как она была отремонтирована и в каких условиях она эксплуатируется», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Обращать внимание, по мнению Сажина, следует на подкапотное пространство. Так, если двигатель подозрительно блестит, то это признаки желания продавца скрыть следы протекания масла или слишком активной эксплуатации машины.

Лучше всего перед покупкой провести диагностику в автосервисе с привлечением специалистов, считает эксперт.

«Отдать авто, чтобы они проверили двигатель, проверили ходовку и посмотрели, во сколько может вылиться ремонт. Если геометрия кузова нарушена, компрессии двигателя нет и, например, если воздушный фильтр весь в масле, то от такой машины стоит отказаться», — заключил специалист.

Напомним, в 2023 году подержанные авто возрастом до трех лет выросли в цене почти на 21%. При этом средняя цена нового автомобиля в 2023 года поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей.

Ранее была названа рекордная сумма, которую россияне потратили за год на покупку авто с пробегом.