В России выставят на аукцион автографы Наполеона

25 января аукционный дом «Литфонд» выставит на торги два оригинальных документа с подписью Наполеона, передает проект «Сноб». Уточняется, что одна из подписей французского императора заверяет указ, связанный с мобилизацией итальянцев в армию, датированный 2 апреля 1813 года. Стартовая цена лота составит 280 тыс. рублей.

В аналогичную сумму предварительно оценен второй документ, подписанный Наполеоном в том же году. Это лицензия, выданная капитану французского торгового корабля.

Подлинность документов подтверждена международным сертификатом. Всего коллекционерам предложат более 400 лотов. Самым дорогим станет собрание гравюр «Дом Габсбургов», созданных в XVI веке. Стартовая цена — 5 млн рублей.

В декабре прошлого года «Литфонд» продал советский выпуск романа «Бесы» Федора Достоевского за 2,2 млн рублей. Стартовая цена лота составляла 1,5 млн рублей.

Вторым заметным лотом, который ушел за 1 млн рублей, стало «Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» Федора Туманского.

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