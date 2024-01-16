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Ветеринар объяснила, почему нельзя красить домашних животных дешевой краской

Ветеринар Евтеева: домашних животных нельзя красить дешевой краской

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Depositphotos

Домашних животных не стоит красить дешевой краской, потому что химия в ее составе может привести к аллергии, зуду, проблемам с пищеварением и дыханием. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Рублевского ветеринарного участка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО, грумер, стоматолог Марина Евтеева.

Она уточнили, что краски бывают химические и сделанные на основе растительных компонентов. Первые являются наиболее опасными для здоровья питомцев. По словам ветеринара, если химия попадет в пищеварительный тракт, например, путем вылизывания, это может привести к отравлению.

Если создать питомцу креативный образ все же хочется, ветеринар рекомендует делать это в груминг-салоне, где окрашивание проведут дорогой краской на растительной основе.

«Продукт должен быть сертифицирован, состоять из растительных компонентов, не иметь запаха и пройти все необходимые тестирования», — подчеркнула Евтеева.

Эксперт по экологической безопасности и кандидат технических наук Роман Потоловский до этого говорил, что сейчас практически невозможно найти профессионального ветеринара или специалиста по грумингу, который согласится покрасить шерсть питомцев без проверки на аллергию.

Ранее эксперты рассказали, как обезопасить животное в путешествии.

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