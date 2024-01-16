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Полковник попал в колонию за провал в защите Крымского моста

Полковник Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

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Alexey Pavlishak/Reuters

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии экс-главу отдела морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Суд решил не лишать Волкова наград и воинского звания, оставив также возможность Росгвардии заявить к нему гражданский иск. Полковник настаивал, что он невиновен и действовал в соответствии с законом.

По версии следствия, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал. Адвокат полковника в ходе суда настаивал на том, что производитель комплекса — монополист на этом рынке, и что только эта компания могла предоставить недостающую деталь.

В октябре 2022 году Службы безопасности Украины (СБУ) устроила взрыв на Крымском мосту.

Ночью 17 июля произошла еще одна атака на Крымский мост. глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Ранее СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту.

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