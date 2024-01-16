В России зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты

Средняя предлагаемая заработная плата в России за последний год выросла на 10 тыс. рублей. Об этом RuNews24 рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Она уточнила, что в январе 2023 года россиянам предлагали в среднем 45 тыс. рублей, при этом по итогам декабря того же года эта сумма составляет 55 тыс. рублей. Средняя ожидаемая зарплата выросла с 50 до 60 тыс. рублей.

Эксперт уточнила, что наиболее активно оплата труда росла у рабочего персонала. Так, средняя предлагаемая зарплата у этих сотрудников в России выросла с 53,5 тыс. рублей в январе 2023 года до 68,5 тыс. рублей в декабре 2023 года. В сфере строительства и недвижимости зарплата выросла с 60 тыс. рублей до 70 тыс. рублей, в сфере производства и сервисного обслуживания – с 54 тыс. рублей до 65 тыс. рублей, розничной торговли – с 35 тыс. рублей до 43,5 тыс. рублей.

По словам Никифоровой, рост зарплат вызван инфляцией, которая провоцирует вынужденное повышение оклада работников, а также нехваткой кадров на рынке труда, когда компании пытаются переманивать друг у друга сотрудников.

Эксперты сервиса «Работа.ру» до этого рассказали, что наибольшее число вакансий в Москве и Московской области с зарплатой свыше 100 тыс. рублей предлагают работникам без специальной подготовки и опыта, их доля составляет 32%.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы переехать в другой город ради работы.