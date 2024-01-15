Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о западных биопроектах по передаче опасных вирусов человеку

Генерал Кириллов: Запад привлекает страны бывшего СССР к опасным биопроектам

close
100%
Global Look Press

Страны Запада привлекают государства постсоветского пространства к участию в биопроектах по изучению возможности передачи опасных вирусов человеку. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают «Известия».

«В 2023 году странами Евросоюза активно продвигалась инициатива (…) по размещению биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется «не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации», — сказал Кириллов.

Генерал пояснил, что проекты реализуются в странах Центральной Азии и Закавказья, финансирование идет через украинский и международный научно-технические центры. В рамках экспериментов изучаются возможности передачи человеку бруцеллеза, ведется выделение невосприимчивых к антибиотикам штаммов энтеробактерий и моделирование эволюционных изменений высокопатогенных для человека вирусов. По словам Кириллова, исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды и национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании.

15 января генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в России обеспокоены работами американских военных биологов с натуральной оспой и другими патогенными для человека вирусами.

В тот же день стало известно, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе будет обсуждаться «болезнь X», которая может превзойти пандемию коронавируса.

Ранее россиянам рассказали, опасен ли лошадиный энцефалит для людей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами