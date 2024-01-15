В Минобороны рассказали о западных биопроектах по передаче опасных вирусов человеку

Страны Запада привлекают государства постсоветского пространства к участию в биопроектах по изучению возможности передачи опасных вирусов человеку. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают «Известия».

«В 2023 году странами Евросоюза активно продвигалась инициатива (…) по размещению биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется «не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации», — сказал Кириллов.

Генерал пояснил, что проекты реализуются в странах Центральной Азии и Закавказья, финансирование идет через украинский и международный научно-технические центры. В рамках экспериментов изучаются возможности передачи человеку бруцеллеза, ведется выделение невосприимчивых к антибиотикам штаммов энтеробактерий и моделирование эволюционных изменений высокопатогенных для человека вирусов. По словам Кириллова, исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды и национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании.

15 января генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в России обеспокоены работами американских военных биологов с натуральной оспой и другими патогенными для человека вирусами.

В тот же день стало известно, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе будет обсуждаться «болезнь X», которая может превзойти пандемию коронавируса.

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