Врач назвал причину роста числа алкоголиков в России

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире «Радио 1» прокомментировал данные Росстата, согласно которым в России стало больше граждан с алкогольной зависимостью. По его словам, данный факт свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.

«Это не то заболевание, которое развивается немедленно, это постепенно развивающееся в течение многих лет заболевание. Если его выявили в прошлом году, это на 70-80 процентов свидетельство того, что не выявили в предыдущие годы», — сказал Ковтун.

Он добавил, что статистика не отражает всю полноту картины, поскольку учитывает только данные государственных клиник. При этом, по его словам, многие обращаются с данной проблемой в частные медицинские учреждения.

15 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в РФ впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан.

По данным ведомства, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». До 2021 года количество людей с данной зависимостью в стране сокращалось, но в 2022 году произошло изменение этой динамики.

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