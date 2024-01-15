Кинолог рассказал, кому не стоит заводить маленькую собаку

Семьям с маленькими детьми не следует заводить собак мелких пород. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Дети дошкольного возраста не всегда осознают, что небольшая собака — живое существо, а не игрушка, поэтому могут легко ей навредить во время игры», — сказал Голубев.

Он посоветовал выбирать для дошкольников породы, отличающиеся дружелюбностью, являющиеся в меру активными и легко вступающие в игру.

До этого Голубев отмечал, что маленькие собаки нуждаются в прогулках не менее крупных. При этом, по его словам, мелкие породы чаще мерзнут, поэтому им необходима теплая одежда.

Перед выходом из дома эксперт посоветовал разогреть собаку игрой. Во время прогулки, по его словам, важно осматривать лапы питомца, поскольку в мороз существует вероятность, что животное не почувствует боли и продолжит опираться на поврежденную конечность, нанося ей еще больший вред.

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