Поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области, подвергся обстрелу со стороны украинских войск. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что во время атаки пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести, пояснил руководитель местной администрации.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Старовойт.

Кроме того, в результате обстрела в двух жилых домах оказались выбиты окна. Глава области подчеркнул, что власти окажут собственникам всю необходимую помощь при ремонте зданий.

14 января мэр донецкого города Горловки Иван Приходько заявил, что ночью бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт. Как он написал в своем Telegram-канале, в ходе атаки украинские военные повредили здание администрации Никитовского района.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), всего солдаты ВСУ выпустили по городу шесть снарядов. Речь идет о боеприпасах калибром 155 мм.

Ранее украинские войска атаковали территорию Белгородской области при помощи дронов-камикадзе.