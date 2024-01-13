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В СЖР заявили о разделении в российской журналистике

Глава СЖР Соловьев: в российской журналистике произошло разделение на два лагеря

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил РИА Новости о разделении в отечественной журналистике на уехавших из России специалистов и тех, кто остался работать для страны.

Соловьев отметил, что в зоне проведения спецоперации сейчас продолжают работать российские военкоры, «хотя эта работа — одна из самых опасных».

«По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — сказал глава СЖР в преддверии Дня печати, который ежегодно отмечается 13 января.

По словам Соловьева, показательным периодом в современной истории российской журналистики стали времена пандемии COVID-19, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность.

До этого Соловьев заявлял, что представителям российских средств массовой информации необходимо серьезно воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло.

В апреле 2023 года Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство в своей организации Союза журналистов России.

Ранее в Москве наградили участников конкурса журналистов.

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