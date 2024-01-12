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Беспилотник ВСУ врезался в реанимобиль при эвакуации раненых в ДНР

Приходько: в Горловке беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль, погибли два человека

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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в реанимационный автомобиль в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), погибли два человека. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

В это время медицинский персонал оказывал помощь и эвакуировал раненных обстрелом украинских сил в поселке Гольмовский.

«Во время исполнения медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненных обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел БПЛА», — написал он.

По информации Приходько, погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании.

«Еще 6 горловчан получили ранения различной степени тяжести», — добавил мэр Горловки.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе при обстреле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике (ДНР).

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