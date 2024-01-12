Москвичам назвали топовые направления для отдыха в февральские выходные

Жители Москвы могут поехать в Санкт-Петербург и на горнолыжные курорты Сочи, Домбая, Приэльбрусья и Архыза на февральские выходные, которые продлятся с 23 по 25 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«В первую очередь в праздники люди поедут в Санкт-Петербург. Это будет направление номер один для жителей столицы. Номер два — это Сочи, Красная Поляна. Многие поедут покататься. Можно отправиться в Домбай, Приэльбрусье или Архыз, которые также пользуются спросом», — поделился эксперт.

При этом, по его словам, поездки в эти дни обойдутся москвичам дороже примерно на 30–40%. Чтобы сэкономить, Мкртчян советует планировать отдых в праздничные дни как можно раньше.

Исследование страховой компании «Росгосстрах» и сервиса бронирования туров Travelata.ru, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показало, что самыми популярными направлениями для россиян на новогодние праздники стали Египет (25% туристов), Санкт-Петербург (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%).

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