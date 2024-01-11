Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Сахалине автобус со строителями сломался и застрял на трассе в мороз

На Сахалине 30 строителей застряли в сломанном автобусе на трассе в мороз

close
100%
Shutterstock

На севере Сахалина автобус, перевозивший 30 строителей, сломался и застрял на трассе в мороз. Об этом сообщает АСТВ.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в Ногликском районе. На трассе сломался и застрял следовавший из Охи в Южно-Сахалинск автобус. Он перевозил 30 иностранных граждан, которые занимались строительством жилых домов в Охинском районе.

Сообщается, что в момент произошедшего температура на улице составляла менее 30 градусов. Пассажиров оперативно эвакуировали из автобуса и разместили на ночь в общежитии, где предоставили им горячий чай и одеяла.

Сломанный транспорт отбуксировали к автосервису — там ему выделили бокс для ремонта. Строители 11 января продолжили путь на другом автобусе.

Ранее в Кузбассе 22 ребенка едва не замерзли в сломавшемся на трассе автобусе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами