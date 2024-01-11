На Сахалине автобус со строителями сломался и застрял на трассе в мороз

На севере Сахалина автобус, перевозивший 30 строителей, сломался и застрял на трассе в мороз. Об этом сообщает АСТВ.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в Ногликском районе. На трассе сломался и застрял следовавший из Охи в Южно-Сахалинск автобус. Он перевозил 30 иностранных граждан, которые занимались строительством жилых домов в Охинском районе.

Сообщается, что в момент произошедшего температура на улице составляла менее 30 градусов. Пассажиров оперативно эвакуировали из автобуса и разместили на ночь в общежитии, где предоставили им горячий чай и одеяла.

Сломанный транспорт отбуксировали к автосервису — там ему выделили бокс для ремонта. Строители 11 января продолжили путь на другом автобусе.

Ранее в Кузбассе 22 ребенка едва не замерзли в сломавшемся на трассе автобусе.