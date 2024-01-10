Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Глюкоза с семьей улетела из России

Певица Глюкоза улетела из России после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

close
100%
glukozamusic/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) решила покинуть Россию после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой и вместе с семьей отправилась на Сейшелы. Подробностями отпуска знаменитость поделилась в своих соцсетях.

В посте артистка опубликовала снимок с мужем и младшей дочкой на берегу Индийского океана. Певица призналась, что давно мечтала оказаться на Сейшельских островах и насладиться океаном и местной природой.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала она.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Что касается Ионовой, то музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк'oZa» без нее. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой.

Ранее певец Стас Михайлов выступил в Дубае после перенесенного под Новый год коронавируса.

Все новости на тему:
«Голая» вечеринка Ивлеевой
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами