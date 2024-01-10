Певица Глюкоза с семьей улетела из России

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) решила покинуть Россию после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой и вместе с семьей отправилась на Сейшелы. Подробностями отпуска знаменитость поделилась в своих соцсетях.

В посте артистка опубликовала снимок с мужем и младшей дочкой на берегу Индийского океана. Певица призналась, что давно мечтала оказаться на Сейшельских островах и насладиться океаном и местной природой.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала она.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Что касается Ионовой, то музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк'oZa» без нее. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой.

Ранее певец Стас Михайлов выступил в Дубае после перенесенного под Новый год коронавируса.