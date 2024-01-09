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Российский журналист умер в Таиланде

В Таиланде умер главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко скончался на 66-м году жизни в Таиланде от инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что последние 14 лет Войтенко жил в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда.

В государственной больнице провинции подчеркнули, что смерть была практически мгновенной и вызвана внезапным инфарктом.

Журналист скончался на 66-м году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.

Подчеркивается, что родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России.

В 2005 году Войтенко основал интернет-издание «Морской бюллетень», которое освещает морские происшествия и катастрофы. Также являлся автором издания на английском языке Maritime Bulletin, освещающие морские инциденты.

Ранее главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев умер в возрасте 36 лет.

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