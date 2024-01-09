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Почти 60 домов в Подмосковье остаются без отопления

МЧС: тепло вернется в оставшиеся 57 домов в Подмосковье в течение суток

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Depositphotos

Аварийные бригады восстановили теплоснабжение в 116 многоэтажных жилых домах в Московской области, однако еще 57 пока остаются без отопления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В данный момент специалисты в составе 204 бригад проводят восстановительные работы в оставшихся домах. По данным спасателей, завершить ремонт и полностью восстановить подачу тепла планируют в течение суток.

До этого о ситуации с отключением отопления в российских регионах высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти субъектов приложили максимум усилий для ликвидации последствий коммунальной катастрофы.

Теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя в начале января в Московской области из-за морозов. а отсутствие тепла жаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

Ранее в Кремле сообщили, что программа по модернизации ЖКХ будет продолжена.

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