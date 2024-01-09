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В Дмитрове из-за аварии отключили отопление одного из микрорайонов

В Дмитрове отключили отопление в микрорайоне Космонавтов из-за аварии

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Shutterstock

В микрорайоне Космонавтов подмосковного Дмитрова из-за утечки на теплотрассе отключены отопление и подача горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

«Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но, предположительно, есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения», — написал Поночевный.

4 января в Подольске 170 домов остались без отопления. Владелец котельной скрыл аварию от властей. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

8 января стало известно, что котельная подмосковного Подольска, из-за которой произошла крупная коммунальная авария в микрорайоне Климовск, перейдет под управление властей Подмосковья.

Ранее стало известно, когда дадут тепло в Климовске.

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