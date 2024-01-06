В администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях

Коммунальные службы сутки скрывали от представителей власти реальные масштабы происшествия с отключением теплоснабжения в подмосковном городе Подольске. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, которого цитировало издание РИАМО.

Чиновник отметил, что сначала в населенном пункте произошло отключение электроснабжения. Впоследствии специалисты зафиксировали гидравлический удар в инфраструктурных системах, но не передали эту информацию властям.

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения», — пояснил Хромушин.

Он добавил, что в результате правительство региона узнало о произошедшем из социальных сетей и благодаря жалобам местных жителей. Как отметил вице-губернатор области, к текущему моменту сотрудники аварийных служб восстановили подачу тепла в 45 жилых домах.

В то же время чиновник обратил внимание, что поставщики услуг должны сделать перерасчет для оставшихся без отопления граждан. Также он сообщил, что в течение ночи в подольском микрорайоне Климовск будут устранены все последствия аварии.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее в Подольске стабилизировали работу аварийной котельной.