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Российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой

В Таганроге сотрудник полиции обезвредил мужчину с гранатой и попал на видео

В Таганроге сотрудник полиции в свой выходной обезвредил мужчину, который угрожал боевой ручной гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что старший сержант полиции Сергей Бережной в свой выходной зашел в продуктовый магазин и увидел, как агрессивный покупатель угрожает кассиру, требуя вернуть деньги за выпивку. Внезапно мужчина вытащил из кармана гранату.

Бережной среагировал на действия мужчины мгновенно. Он обезоружил злоумышленника и вместе с еще одним посетителем магазина задержал его. О произошедшем доложили в дежурную часть и на место инцидента прибыли полицейские и саперы. Эксперты заключили, что ручная осколочная граната Ф-1 настоящая и пригодна для взрыва.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. На него возбудили еще уголовное дело и заключили под стражу.

Ранее сотрудники пермского аэропорта обнаружили гранату в багаже.

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