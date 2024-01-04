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В Литве могут исчезнуть русские школы

Глава Минобра Литвы Якштас анонсировал отказ от преподавания русского в школах

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РИА Новости

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас анонсировал отказ от преподавания русского языка в школах страны. Его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, стране следует по примеру Латвии и Эстонии отказаться от школ с русским языком обучения и от преподавания русского языка как иностранного, а вместо этого ориентироваться на языки ЕС и дружественных стран. В качестве возможной меры он назвал введение обучения на украинском языке.

В течение нескольких недель министерство намерено подготовить предложения по переводу русских школ на обучение на литовском языке. Всего таких школ в стране менее 50.

До этого премьер-министр Литвы призвала заменить русский язык в школах страны на польский. По словам политика, сделать польский язык вторым вместо русского не сложно, поскольку в Литве есть польские школы. По мере уменьшения числа учащихся, учителя из этих школ смогут преподавать польский в литовских школах.

Ранее в Литве переименовали школу имени Горького.

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