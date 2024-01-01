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Лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к сроку за экономическое преступление

Лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к шести месяцам заключения

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Global Look Press

Суд в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения. Об этом пишет газета Dhaka Tribune.

По данным издания, вместе с Юнусом также был осужден глава основанной им телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан. Обоим также назначили штрафы в размере 5 тыс. така ($45) по одной статье и 25 тыс. така ($227) — по другой. За неуплату штрафов осужденным грозит дополнительно 10 и 15 дней заключения соответственно.

83-летний экономист Мухаммад Юнус был удостоен Нобелевской премии мира в 2006 году за деятельность в интересах экономического развития. Он получил международное признание, когда начал предоставлять микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который основал в 1983 году. Позднее премьер-министр страны Шейх Хасина обвинила Юнуса в финансовом закабалении крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам.

В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.

В сентябре прошлого года американский суд приговорил бывшего заместителя председателя правления компании «Новатэк» Марка Джитвэя к семи годам тюрьмы за реализацию схемы сокрытия доходов и подачу ложных документов в налоговое управление США. В суде заявили, что Джитвэй с 2005 по 2015 год скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.

В июле сообщалось, что в 2023 году в Китае под следствие попали 20 чиновников антикоррупционных подразделений.

Ранее актера Болливуда обвинили в оскорблении индусов из-за видео с тортом.

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