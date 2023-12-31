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В российском регионе родились шесть детей с неопределенным полом

В Тюменской области родились шесть детей с неизвестным полом

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Shutterstock

В Тюменской области за 2023 год родилось шесть детей, пол которых не удалось определить при рождении. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Всем шестерым новорожденным поставили диагноз «нарушение формирования пола».

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», – сообщается в публикации.

Причина заключается в мутации генов, которые участвуют в процессе закладки желез.

По данным издания, в 2022 году соответствующий диагноз был у троих новорожденных в регионе. В 2019-2021 годах появлялся как минимум один ребенок в год. В 2018 таких случаев не было вовсе.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили младенцу крупную опухоль на десне.

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