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В ГД удары по Белгороду сочли преступлением против человечества

Хинштейн назвал удары по Белгороду преступлением против человечества

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Удары по Белгороду — это преступление против человечества. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

«Уверен: виновные в гибели мирных людей рано или поздно предстанут перед судом и понесут самое суровое наказание», — подчеркнул он.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким попавших под обстрел ВСУ белгородцам.

31 декабря постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что удар ВСУ по Белгороду был преднамеренным и избирательным.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. СК РФ возбудил уголовное дело. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН.

Накануне бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что террористический акт, совершенный в Белгороде, приведет к уничтожению Украины в следующем году.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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