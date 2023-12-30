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У жителей российского города пропали отопление и горячая вода

Жильцы 18 домов в Первоуральске остались без тепла и горячей воды из-за аварии

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Depositphotos

В Первоуральске в Свердловской области в ночь на 30 декабря произошла коммунальная авария на тепломагистрали, из-за которой жители 18 домов остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте».

Как стало известно, авария случилась на улице Комсомольской, где прорвало трубопровод. В итоге жильцы домой на Комсомольской и на улице Трубников остались без тепла.

Ремонтные бригады приступили к восстановлению трубопровода, на месте работают 12 человек, привлечены четыре единицы специализированной техники, пишет ТАСС. По данным энергетиков, ремонт планируют завершить до 18:00 по местному времени.

«Будет сделано все возможное, чтобы закончить раньше. Как только бригады устранят повреждение, подача ресурсов полностью восстановится», — пообещал мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Ранее россиянка пожаловалась на затопленный кипятком подвал жилого дома.

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