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Под обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил, что окраина поселка Красное попала под обстрел ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Окраина поселка Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. В частном секторе разрушения отсутствуют, заявил глава региона.

«Есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия – есть очаг возгорания», — написал он.

Чиновник добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали 45 человек.

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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