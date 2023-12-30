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В Белгороде работает система оповещения об опасности

Система оповещения об опасности работает в Белгороде, центр города перекрыт

В Белгороде после взрывов работает сирена. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, центр Белгорода перекрыт. В 15:00 в Белгороде раздались взрывы. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе призвали всех жителей спуститься в укрытие.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал обстрел Белгорода «настоящей трагедией».

Ранее сообщалось, что момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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Обстрел Белгорода
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