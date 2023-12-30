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Увеличилось число пострадавших при обстреле Белгорода

Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 40 человек

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Телеграм-канал «SHOT»

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По предварительной информации, до 40 увеличилось количество пострадавших при обстреле Белгорода», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», по последним данным пострадали 30 человек.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли регион более 90 раз. Позже он сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрелы Белгородской области
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