Посетители избили сотрудницу ресторана, которая попросила плату за дополнительную курицу

Работницу американского ресторана Chipotle удерживали и избивали два буйных клиента. Об этом пишет NY Post.

В декабре жители Северной Каролины приехали в Южную, чтобы поужинать. 34-летняя женщина сделала заказ и попросила добавить к ее блюду дополнительную курицу. Когда 20-летняя сотрудница ресторана сообщила, что за добавку придется доплатить, между ней и клиенткой произошла словесная ссора.

Расстроенная девушка решила уйти с работы пораньше, но спутник посетительницы напал на нее у выхода. Он повалил пострадавшую на пол, а затем стал избивать ее на глазах у свидетелей. В происходящее вмешалась и американка, заказавшая курицу. Она подбежала и ударила сотрудницу по голове.

Получив травмы на рабочем месте, потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Злоумышленников задержали и предъявили им обвинения в нападении.

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