Через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в сектор Газа въехал 81 грузовик с гумпомощью, чего «ужасающе недостаточно», заявили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Об этом сообщает The Times of Israel.

«Это невозможная ситуация для людей в секторе Газа. Бои должны прекратиться», — говорится в заявлении УКГВ.

При этом, по словам журналистов, израильская сторона отмечает, что успевает осматривать сотни грузовиков в день перед их въездом в анклав, но больше не получается из-за того, что именно сотрудники ООН не успевают выполнять задачи на своих участках работы. А те, в свою очередь, по информации издания, возлагают ответственность на Армию обороны Израиля в связи с ее воздушной и наземной операциями в секторе.

До этого заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что отправка гуманитарной помощи в сектор Газа, в котором продолжаются боевые столкновения между Израилем и ХАМАС, является сложной задачей.

Ранее гуманитарный кризис в секторе Газа окрестили «худшим на свете».