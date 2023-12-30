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Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние каникулы

Россияне на Новый год будут смотреть «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера»

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Warner Bros.

Россияне уже составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 22% россиян. Самые популярные киноленты для новогодних каникул — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра на праздники 13% опрошенных. В топе рейтинга серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби».

9% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

Пересматривать зарубежную классику на каникулах будут 8% россиян: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

12% россиян выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 6% доверятся телевизионной программе. 23% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.

Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины — современные российские фильмы и сериалы. По сравнению с прошлым годом россияне также стали чаще выбирать для просмотра отечественные новинки.

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