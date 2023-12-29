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Россиянин обещал племяннице забрать ее выигрыш в лотерею, но присвоил билет и попал под суд

В Волгоградской области будут судить мужчину, который присвоил выигрыш в лотерею

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Пресс-служба «Столото»

Житель Волгоградской области пообещал своей родственнице обналичить ее выигрышный лотерейный билет, но купил на эти деньги дом и попал под суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

34-летний местный житель узнал, что его 19-летняя беременная племянница выиграла в лотерею два миллиона рублей, и предложил ей съездить за выигрышем в Москву. Девушка согласилась, отдала ему билет, который мужчина успешно обналичил, но денег так и не дождалась.

На них ее родственник купил себе дом и погасил кредиты. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Вину в содеянном фигурант признал и полностью возместил причиненный племяннице материальный ущерб. Отзывать иск пострадавшая не стала, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. За присвоение выигрыша мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Ранее победитель лотереи подал в суд на женщину, рассказавшую его семье о выигрыше.

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