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В Нижней Саксонии заявили, что почти весь регион ушел под воду

Глава МВД Нижней Саксонии заявила, что почти весь регион находится под водой

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Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой. Об этом она заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Почти вся федеральная земля Нижняя Саксония под водой», — сказала она.

Она раскритиковала также местных жителей, ворующих мешки с песком, используемых для укрепления дамбы.

«Если дамба не укреплена, нет необходимости класть перед домом мешок с песком», — отметила она.

28 декабря президент немецкой ассоциации пожарных бригад Карл-Хайнц Банзе заявил, что жители Германии воруют мешки с песком, которые экстренные службы используют для укрепления дамб на фоне наводнений, для защиты собственных домов. По словам Банзе, для ликвидации последствий наводнений задействованы тысячи сотрудников по всей стране. Саму ситуацию он описал как самую напряженную за много лет.

До этого сообщалось, что наводнение в Германии было вызвано циклоном «Ваня».

Ранее правительство Нижней Саксонии заподозрили в связях с Россией.

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