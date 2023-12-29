В Ростове арестовали прокурора после избиения росгвардейца

Суд в Ростове-на-Дону принял решение отправить под домашний арест на 2 месяца прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова. Мужчину подозревают в избиении сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича», – гласит вердикт судьи.

В пресс–службе отметили, что Ахметова вменяют статью «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Под арестом подозреваемый пробудет до 23 февраля 2024 года включительно, отметили в суде.

9 декабря житель Москвы обстрелял из травматического пистолета росгвардейцев на улице Твардовского.

До этого в Кореновске Краснодарского края местному жителю предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии после нападения около кафе.

Ранее чемпион мира заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца.