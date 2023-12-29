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Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожской области

В Запорожской области силовики РФ сорвали провокацию СБУ против гражданских

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Brücke-Osteuropa/Wikimedia

Российские силовики в Запорожской области предотвратили провокацию украинских спецслужб, которая могла привести к потерям среди мирного населения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб России.

Он пояснил, что в Telegram-каналах появилась информация о якобы планирующихся митингах в крупных городах Запорожья.

«Данная информация не могла остаться без нашего внимания», — сказал сотрудник спецслужб.

Позже выяснилось, что собрать в определенном месте большой количество людей хотели неслучайно. По словам силовика, с большой долей вероятности могла произойти небезопасная для участников акции провокация. Ее целью он назвал запугивание мирных жителей и дискредитацию действующей власти.

«Работа по контролю за подобного рода сообщениями ведется круглосуточно. Противодействие и реакция проходят незамедлительно», — рассказал сотрудник спецслужб.

Он призывал граждан использовать только официальную информацию.

Накануне в МИД заявили о подготовке Киевом провокации с химоружием.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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