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Россиянам дали советы, которые помогут настроиться на новогоднее настроение

Психолог Пси: фильмы помогут настроиться на новогоднее настроение

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Depositphotos

Новогоднее настроение можно поднять, если украсить дом праздничной атрибутикой, рассказала Life психолог Алина Пси.

«Необязательно, чтобы у вас была огромная елка до потолка и куча игрушек. Даже если вы поставите новогодний фонтанчик или оленя — это уже даст вам лучшую атмосферу», — отметила эксперт.

В квартире можно расположить свечи, елочные ветви и мандарины, чтобы наполнить ее ароматом праздника. Проникнуться праздничной атмосферой также поможет прогулка по украшенным к Новому году улицам города. Также эксперт рекомендует посмотреть новогодние фильмы или стать организатором «Тайного Санты».

«Тайный Санта» — необычный способ обмена подарками. Вы собираетесь компанией родственников, друзей или коллег, и каждый приносит от себя подарок на одну и ту же сумму. После вы пишете имена всех участников, кладете в шапку и вытаскиваете случайным образом два имени. Первое — тот, кому дарят подарок, а второе — тот, кто дарит. Таким образом каждый получит неожиданный подарок и огромный спектр положительных эмоций», — пояснила Пси.

Последний лайфхак — новогодний шопинг, в процессе которого можно выбрать подарки для себя или близких.

Опрос kp.ru до этого показал, что новогоднее настроение появилось только у 11% россиян. По их словам, атмосфера праздника их окружает повсюду. При этом 30% опрошенных надеются, что праздничное настроение у них появится к концу недели, когда закончится рабочая неделя.

Ранее россияне в ходе опроса оценили настроение в их окружении.

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