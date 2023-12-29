Литва вновь подняла тарифы

Литва в одностороннем порядке подняла тарифы на железнодорожный транзит в Калининград. Об этом РИА Новости сообщает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Литва сейчас в одностороннем порядке, как обычно это делает, пересматривает тарифы на железнодорожный транзит. Что происходит? Они же сохранили нам железнодорожный транзит. Почему? Потому что он приносит деньги в том числе. Но не смогли себе отказать в удовольствии принять все-таки какое-то ограничение, хоть как-то сделать что-то плохое для нашей страны», — заявил Алиханов.

Из-за установки квот на провоз грузов по железной дороге Литва стала терять деньги — поэтому в Вильнюсе было принято решение увеличить тарифы для компенсирования.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Литву и Евросоюз в невыполнении обязательств по транзиту в РФ.

Ранее в Калининграде подсчитали ущерб от ограничения сухопутного транзита в область через литовскую территорию.