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В Аргентине выявили западный лошадиный энцефалит у человека впервые с 1996 года

В Аргентине медики выявили лошадиный энцефалит у человека впервые за 30 лет

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Shutterstock

В Аргентине был зарегистрирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины.

Это стал первым подтвержденным случаем заражения человека этой инфекцией за последние три десятилетия. Ранее, в 1982/1983 годах, в Аргентине также были выявлены случаи WEE среди лошадей, а в 1996 году был зарегистрирован единичный случай заражения человека.

Пациент, у которого был диагностирован WEE, является взрослым жителем провинции Санта-Фе и работником сельской местности. Ранее у лошадей в этом районе были обнаружены положительные результаты тестов на эту же инфекцию.

В середине ноября у пациента начали проявляться симптомы, такие как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. Пациент был доставлен в медицинское учреждение, где ему потребовалась интенсивная терапия. В течение 12 дней он был на аппарате искусственной вентиляции легких. После этого пациент был выписан 20 декабря и находится под амбулаторным наблюдением.

Западный лошадиный энцефалит — редкое заболевание, которое передается через укусы комаров и поражает как лошадей, так и людей. У человека WEE может вызывать различные формы заболевания, начиная от легких симптомов до тяжелых форм асептического менингита и энцефалита.

До этого инфекционист рассказал, как защититься от клещевого энцефалита.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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