Китайцы отправляют своих питомцев на пластические операции ради ушек как у Микки Мауса

Пластические операции для домашних животных стали популярны в Китае. О тревожной тенденции пишет SCMP.

Владельцы хотят, чтобы их домашние питомцы были похожи на Микки Мауса, а зоозащитники требуют прекратить эту практику из-за физической боли и психологических страданий, которые она причиняет животным.

Так, клиника из города Чунцин рекламировала «ушки Микки» для кошек и собак. За операцию просили 300 юаней, то есть около 4 тыс. рублей. Известно, что сначала животному, владелец которого готов потратить эти сумму на его преображение, предстоит пережить удаление ткани, которое требует анестезии и занимает около получаса. Затем хирурги будут заниматься формированием новой раковины, этот этап может занять от 20 до 60 дней. Уши питомца при этом должны постоянно оставаться в вертикальном положении.

«В настоящее время в Китае нет никаких законодательных ограничений на эту операцию. Это вопрос морали», — объясняет ветеринар из пекинского медцентра. Он подчеркнул, что операция может стать причиной психологической травмы животного и привести к другим побочным эффектам.

«Повреждение естественной структуры ушей может вызвать психогенные проблемы у некоторых питомцев. Например, некоторые чувствительные питомцы могут постоянно чесать уши из-за чрезмерной боли», — поддерживает его мнение сотрудник ветклиники в Шэньчжэне.

Большинство интернет-пользователей также осудили эту тенденцию.

Ранее россиянам рассказали, какие операции нельзя проводить домашним животным.