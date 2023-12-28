Ева Меркачева: преследовать людей за стихи — неправильно и вредно

Реальные сроки для участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбы не соответствуют ущербу, который они могли нанести. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее мнению, преследовать людей за стихи — неправильно и вредно.

«Я считаю, что давать реальные сроки наказания за ненасильственные преступления нужно только в крайних случаях, когда человек уже совершал до этого преступления, и суд проявил снисходительность, назначил, например, условное наказание, либо же это были исправительные работы. И не прошло и короткого периода, как человек совершает повторно. В данном случае ни у Егора, ни у Артема не было раньше никаких приводов. Соответственно, никто их не осуждал, и это первое их преступление. Преступление ненасильственное. Сами сроки огромные. Есть исследования, на которые я всегда ссылаюсь, которые показывают, что после пяти лет нахождения в колонии уже наступают необратимые последствия для человека и ему очень сложно потом социализироваться. И государству, и обществу придется тратить массу усилий и средств для того, чтобы его вернуть к нормальной жизни. Априори эти сроки не соответствуют тому, чтобы донести молодым людям ущерб. Это все ведь молодые люди», — сказала она.

Меркачева добавила, что в советские годы за чтение стихов могли дать несколько суток административного ареста, в ситуации же с Камардиным и Штовбой «речь идет о реальных сроках». По мнению правозащитницы, преследование людей за стихи «в долгосрочной перспективе вредит».

«По поводу стихов — к сожалению, многие сейчас говорят, что когда-то в советские годы за стихи сажали. И некоторые из тех, кто сегодня занимают высокие посты, рассказывали про то, что они собирались когда-то в Москве и читали стихи разного содержания. И что там были когда-то облавы, но они смогли оказаться не подвергнутыми к принудительному доставлению в отдел милиции и так далее. То есть эти люди помнят те годы. Но даже тогда, в советские времена, могли просто привести в милицию, дать несколько суток административного ареста, а здесь речь идет о реальных сроках. Единственное, я не смотрела само обвинение, я его не читала, но могу предположить, что вряд ли в стихах было что-то такое, что угрожало общественному устройству. Тех стихов не читала. Сегодня только впервые стихотворение прочитала, которое сегодня то ли написал, то ли просто зачитал Артем. В этом стихотворении ничего нет, оно как раз объясняет, что поэты в любые времена остаются поэтами. И что поэту можно писать всегда, потому что он использует иносказательный стиль и потому что он в целом стихийное явление. Мне кажется, преследовать людей за стихи — неправильно и в долгосрочной перспективе это вредит», — подчеркнула она.

27 декабря сообщалось, что сторона обвинения потребовала отправить в колонию участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства». 28 декабря Тверской суд Москвы приговорил молодых людей к 7 и 5,5 годам колонии. После оглашения приговора полиция стала задерживать людей, собравшихся у суда, в автозаки увели и журналистов.

«Маяковские чтения» — чтения стихов у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве, которые проходили до сентября 2022 года, когда один из вечеров посвятили антивоенным и «антимобилизационным» стихам. Тогда присутствовавших у монумента участников чтений задержали и завели на них уголовные дела.

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