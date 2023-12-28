В Белгороде произошел пожар на заводе лакокрасочных изделий

В Белгороде на заводе лакокрасочных материалов «Квил» произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Белгородской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на предприятии поступило в 13:30 мск.

«В ангаре на Промышленном проезде произошел пожар», — пояснили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что на место происшествия были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

До этого Telegram-канал «ЧП / Москва» сообщал, что в многоэтажном жилом доме в московском районе Бибирево произошел сильный пожар.

Возгорание произошло в строении на Алтуфьевском шоссе, 82, в квартире на 18-м этаже. По словам очевидцев, дым из горящей квартиры шел с двух сторон дома.

26 декабря в Юго-Западном округе Москвы загорелся торговый центр по улице Вавилова.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.