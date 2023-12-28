Москвичей предупредили о похолодании в начале 2024 года

В Москву в начале 2024 года придет похолодание, температура воздуха днем 1 января будет составлять около -5°C, в последующие дни она будет понижаться. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Ситуация с погодой сейчас меняется очень быстро. Если 30 декабря циклон у нас относительно теплый, то 31 декабря мы будем находиться уже в его тылу. Сейчас в районе Коми формируется очаг холода, и к 1 января он начнет выдвигаться к нам», — уточнил синоптик.

Он отметил, что в дневные часы в воскресенье, 31 декабря в столице будет от 0 до -2°C, ночью температура опустится до -4...-8°C. Во вторник, 2 января, в городе ожидается еще более прохладная погода. Так, ночью будет до -12°C, днем — до -9°C.

Гидрометцентр России до этого сообщал, что в ночь на 1 января в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается резкое понижение температуры воздуха. По его данным, в последние дни 2023 года на указанную территорию «вторгнутся» холодные воздушные массы из Арктики. На этом фоне специалисты предупредили местных жителей об изменении характера погоды. В частности, днем 31 декабря и в новогоднюю ночь в северной половине ЦФО температура воздуха может опуститься до -12°C.

Ранее синоптик рассказал, какие города встретят самый холодный и самый теплый Новый год.